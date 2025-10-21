Immagina di mettere il tuo smartphone a letto, come faresti con un bambino, e di guadagnarci anche qualcosa. Non è fantascienza, ma l’ultima trovata di Ikea, che negli Emirati Arabi ha appena lanciato la “Phone Sleep Collection”: una serie di lettini in miniatura pensati appositamente per far “riposare” i cellulari durante la notte. Questi mini-letti hanno doghe in legno, lenzuola e coperte, proprio come quelli veri. E naturalmente, essendo prodotti Ikea, vanno montati da soli. Ma c’è un dettaglio tecnologico importante: ogni lettino ha un chip NFC integrato che traccia quanto tempo il telefono resta “addormentato” tramite l’app di Ikea. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ikea mette a nanna i cellulari con una linea di mobili per farti riposare (hai capito bene)