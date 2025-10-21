IKEA mette a letto il telefono | 7 notti offline valgono un buono

Una piccola culla di legno sul comodino, un tocco sul chip e il silenzio: con la nuova Phone Sleep Collection, IKEA trasforma il riposo del telefono in un gioco che premia l’autocontrollo. Un’iniziativa nata negli Emirati Arabi Uniti per riportare il sonno al centro, tra design misurato, tecnologia discreta e ricompense concrete. Dal comodino alla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - IKEA mette a letto il telefono: 7 notti offline valgono un buono

