Ikea ha fatto carriera trasformando soggiorni in centri di assemblaggio flat-pack e camere da letto in santuari minimalisti, ma l’ultima mossa del colosso svedese va oltre il catalogo tradizionale: negli Emirati Arabi Uniti, dove opera da oltre trent’anni, ha appena lanciato la Phone Sleep Collection, una linea di lettini in miniatura progettati specificamente per gli smartphone. Non si tratta di un vezzo estetico o di un gadget promozionale fine a se stesso, ma di un pezzo strategico all’interno di un’iniziativa più ampia chiamata Complete Sleep, che punta a migliorare la qualità del riposo dei clienti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ikea ha creato dei veri letti con cuscini e coperte per il vostro telefono (e ti permette di guadagnare se lo usi)