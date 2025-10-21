Ignazio La Russa passa all' attacco | L' Aula non sia di chi non ha nulla da fare

« Milano deve fare un salto di qualità». A quanti di voi sarà capitato di sostenere quella tesi, o di sentirla nei chiacchiericci con gli amici o nei crocchi che si formano nelle pause di lavoro? A tanti sicuramente. Ma proprio perché la sostanziale stagnazione della città da soggettiva è diventata oggettiva, con la giunta comunale imbambolata dopo le inchieste sull’urbanistica e il voto su San Siro, e il Consiglio comunale inchiodato dal centrosinistra sulla linea di Gaza, come i fanti nelle trincee durante la prima Guerra mondiale, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha pensato bene di mettere quel tema (il salto di qualità della città) al centro del dibattito politico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ignazio La Russa passa all'attacco: "L'Aula non sia di chi non ha nulla da fare"

