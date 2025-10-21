Ieri in Campania | Regionali botta e risposta Mastella-Martusciello Maxi rogo a Ponticelli

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 20 ottobre 2025. Avellino – Malore improvviso ha stroncato stamane il maresciallo Adriano Picardi, 47 anni, in servizio al Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dei Carabinieri di Napoli. Il militare è deceduto nella sua abitazione di Santo Stefano del Sole. ( LEGGI QUI ). Benevento – Si infiamma lo scontro politico in Campania a pochi giorni dalla consegna ufficiale delle liste elettorali. Il botta e risposta tra Clemente Mastella e Fulvio Martusciello accende i riflettori su un quadro politico sempre più incerto, dove il leader di Noi di Centro potrebbe giocare un ruolo determinante.

NanoTV. . #Caivano - L’intervento del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ieri all’inaugurazione del nuovo #PoloSanitario nel #ParcoVerde #SanitaPubblica #RegioneCampania #MedicinaTerritoriale #Politica #DeLuca #RegioneCampa - facebook.com Vai su Facebook

Nel pomeriggio di ieri, al centro sportivo 'Pino Daniele' di Caivano, il Presidente C.R. Campania FIGC LND @Zigarelli ha preso parte alla giornata inaugurale del “° ”, organizzato dal Gruppo Fiamme Oro - X Vai su X

