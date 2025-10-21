Ieri in Campania | Regionali botta e risposta Mastella-Martusciello Maxi rogo a Ponticelli

Anteprima24.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 20 ottobre 2025.  Avellino – Malore improvviso ha stroncato stamane il maresciallo  Adriano Picardi, 47 anni, in servizio al Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dei Carabinieri di Napoli. Il militare è deceduto nella sua abitazione di  Santo Stefano del Sole.   ( LEGGI QUI ).  Benevento – Si infiamma lo scontro politico in Campania a pochi giorni dalla consegna ufficiale delle liste elettorali. Il botta e risposta tra  Clemente Mastella  e  Fulvio Martusciello  accende i riflettori su un quadro politico sempre più incerto, dove il leader di  Noi di Centro potrebbe giocare un ruolo determinante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ieri in campania regionali botta e risposta mastella martusciello maxi rogo a ponticelli

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: Regionali, botta e risposta Mastella-Martusciello. Maxi rogo a Ponticelli

Altre letture consigliate

ieri campania regionali bottaRegionali Campania, Cirielli: «Riforma della sanità in 100 giorni» - Sono i due tasti su cui, in questo primo scorcio di campagna elettorale, sta puntando forte Edmondo Cirielli. Segnala ilmattino.it

Regionali Campania, Piantedosi, 'aree interne penalizzate' - "I cittadini avranno l'opportunità di dare un giudizio sugli ultimi anni ed esprimere una indicazione sulle prospettive del futuro: certo è che le zone interne non hanno avuto l'attenzione che ... Da ansa.it

Regionali, c'è la data: in Campania si vota il 23 e 24 novembre. Veneto ancora in alto mare - Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania sono programmate per il 23 e 24 novembre. affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ieri Campania Regionali Botta