IAPB Italia e UICI Salerno uniscono le forze per la Giornata Mondiale della Vista
La sezione UICI di Salerno, in collaborazione con l'Agenzia IAPB Italia e IAPB Salerno, ha organizzato una serie di iniziative per celebrare la Giornata Mondiale della Vista presso il Salone Tommaso Sica della sede UICI Salerno.Il 6 ottobre si è tenuta una conferenza stampa, moderata dal Prof. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
9 ottobre 2025 Giornata mondiale della vista Come ogni anno, il secondo giovedì di ottobre si celebra la Giornata mondiale della vista, promossa dalla “Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia ETS Vai su Facebook
Preservare la vista, un obiettivo per tutte le stagioni - Altri video Preservare la vista, un obiettivo per tutte le stagioni Torna in Basilicata la campagna "La prevenzione non va in vacanza", promossa dallo IAPB Italia in collaborazione con l'Unione ... Secondo rainews.it
Salerno è settima in Italia per la spesa degli stranieri - Nel 2024 la provincia di Salerno si è posizionata al settimo posto in Italia per valore della spesa effettuata dai turisti stranieri, con un incasso record di 584 milioni di euro. Da ilmattino.it