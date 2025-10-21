Iacchetti | La musica e il lavoro mi hanno salvato

La musica gli ha salvato la vita. L’amore più grande è stato per Anna Marchesini, un amore platonico. Va matto per i Beatles, anzi, più per John Lennon. "Era un pacifista, è riuscito a immaginare un mondo senza più guerre né Stati e neppure religioni". Parole che non meravigliano da quando conosciamo Enzo Iacchetti anche come il paladino della causa palestinese. Il suo 25 minuti di felicità (senza mai perdere la malinconia), Bompiani, è in libreria. Oggi alle 21 lo presenta a Forlì al Mondadori Bookstore Mega; domani, alle 18, alla Coop Ambasciatori con il comico Vito. Iacchetti, che effetto le fa consegnare una parte così intima ai lettori? "Ho paura che pensino di sbellicarsi dalle risate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Iacchetti: "La musica e il lavoro mi hanno salvato"

Approfondisci con queste news

Enzo Iacchetti e il sogno (infranto) di Sanremo Il celebre volto di Striscia la Notizia ha raccontato con sincerità e un pizzico di amarezza il suo rapporto con la musica, rivelando di essere stato scartato quattro volte dal Festival di Sanremo. “Mi sono present Vai su Facebook

Iacchetti: "La musica e il lavoro mi hanno salvato" - Il comico e scrittore oggi a Forlì e domani a Bologna con il suo ’25 minuti di felicità (senza mai perdere la malinconia)’: "Parla di mio padre" ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Genitori Enzo Iacchetti, chi sono Antonio e Maria/ Grazie a loro si è appassionato alla musica - Genitori Enzo Iacchetti, chi sono Antonio e Maria: "Mi hanno fatto avvicinare al mondo della musica" ... Riporta ilsussidiario.net

Enzo Iacchetti ha una compagna?/ Perché è finita con Maddalena Corvaglia - Perché è finita con Maddalena Corvaglia: "Sembravo diventato suo padre" ... Si legge su ilsussidiario.net