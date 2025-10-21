Ia e cure sanitarie il tema approfondito dall' associazione medici cattolici

Un convegno di alto livello innovativo, si è tenuto nella mattina del 18 ottobre presso il Collegio Alberoni di Piacenza sul tema: “Intelligenza artificiale e cure sanitarie”. Relatori: Paolo Gulisano - medico e saggista “La sfida globale della intelligenza artificiale”; Mauro Bonomini - medico e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sono 68 i milioni di euro stanziati dalla Regione Liguria per aumentare l'offerta di prestazioni sanitarie: è quanto previsto dalla delibera di Giunta, volta a contrastare il fenomeno che porta molti cittadini liguri a spostarsi in altre regioni per ricevere cure e presta - facebook.com Vai su Facebook

“Ia e cure sanitarie”, il tema approfondito dall'associazione medici cattolici - Illustri ed esperti relatori hanno affrontato il tema: dalla sfida globale, all’impatto in Psichiatra e gli aspetti bioetici connessi al suo impiego ... Si legge su ilpiacenza.it

Ia e cure mirate, 30mila oncologi tracciano futuro della ricerca - Si è aperto con questi numeri oggi a Berlino il congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo), che punter ... Segnala quotidiano.net

Intelligenza artificiale e medicina di precisione. Ripensare l’appropriatezza e valore delle cure - Per massimizzare il valore delle cure sanitarie attraverso l’uso dell’IA, è essenziale garantire la qualità e l’accuratezza dei dati utilizzati, nonché la trasparenza e l’etica nell’implementazione di ... Si legge su quotidianosanita.it