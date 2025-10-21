"Ci sono delle serate in cui gli avversari segnano dei canestri incredibili mentre in attacco invece tu sei sfortunato e ti escono tiri che parevano già dentro. Ecco, è proprio in quei momenti che devi stare lì con la testa". Tutta la saggezza di un ragazzino di 19 anni è racchiusa nelle parole di Stefano Trucchetti che domenica sera, in sala stampa, così ha descritto il momento critico che poteva costare la partita alla Vuelle al cospetto di una Gemini Mestre in serata di grazia, che all’intervallo stava tirando da tre col 57% (8 su14). Una percentuale, quella ospite dall’arco, che si è leggermente abbassata al 52% a fine terzo quarto (1121), crollando poi al 44% di fine match (1227) grazie alla ‘difesona’ messa in piedi da un quintetto a dir poco determinato che Trucchetti ha ammirato dalla panchina: "Rispetto ai primi tre quarti la difesa è salita di tono, Bertini ha pressato il loro play per 10 minuti senza mollarlo un istante e poi i senatori hanno affondato i colpi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

I "Trucchetti» della Vuelle vincente. "La svolta è arrivata a Roseto. Siamo riusciti a cambiare passo»