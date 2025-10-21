I traghetti sui laghi usano biocarburante | la sperimentazione
Una valutazione sull'utilizzo di biocarburanti per il trasporto pubblico sul lago.Navigazione Laghi ha concluso con esito positivo la campagna sperimentale dedicata alla valutazione dei biocarburanti a basso impatto ambientale. "L'iniziativa nasce dall'esigenza di verificare in un contesto.
Se il retrofit stenta sulle auto, nella nautica procede spedito. In particolare in Svizzera, dove nei laghi si convertono all'elettrico anche traghetti con oltre un secolo di navigazione. Più recente è il caso dell'eMS Uetliberg: varata nel 1999, vanta comunque 26 an
Laghi, niente tagli sui traghetti A rischio le corse in autunno - Lo comunica l'assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo ...