I successi paralleli di De Zerbi e Farioli

Hanno lavorato insieme, simili nell’idea di calcio: oggi col Marsiglia e il Porto guidano i rispettivi campionati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I successi paralleli di De Zerbi e Farioli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un ottimo esempio di action, spy e psico-thriller ambientato in piena guerra fredda. Unautore molto superiore a tanti celebri contemporanei, successivi e odierni.. - facebook.com Vai su Facebook

I successi paralleli di De Zerbi e Farioli - Hanno lavorato insieme, simili nell’idea di calcio: oggi col Marsiglia e il Porto guidano i rispettivi campionati ... Scrive msn.com

De Zerbi: “È un lavoro pesante, ho pochissimo tempo. Rowe-Rabiot? Ci ha fatto bene” - Che storia, quella di Roberto De Zerbi, che si è raccontato in una lunga ... gianlucadimarzio.com scrive

Marsiglia scippato dal Real, De Zerbi esplode e Benatia tuona: “Come con la Juve” - L'allenatore si è espresso così sulla prestazione del suo Marsiglia al Santiago Bernabeu: "Sono dispiaciuto perché potevamo anche fare risultato pieno, quindi vincere. Come scrive tuttosport.com