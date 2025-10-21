I sub in gara nelle acque di Portonovo si rinnova l' appuntamento con il Trofeo Komaros - Memorial Fabio Bolli
ANCONA – Appuntamento domenica prossima, 26 ottobre, con la 42° edizione del Trofeo Komaros sub - 25° memorial Fabio Bolli. Si tratta di una gara selettiva nazionale - campionati italiani di pesca in apnea - valevole per il campionato regionale e provinciale. L'iniziativa è patrocinata dal Comune. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
