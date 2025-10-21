I sospetti sul killer delle escort Indagini su altri tre casi irrisolti a Prato chiesto il processo

Prato, 21 ottobre 2025 – Tre casi aperti sono sulla scrivania del procuratore di Prato Luca Tescaroli. Si tratta di tre donne uccise, due in Toscana e una in Emilia Romagna, ma di cui non si è mai scoperto chi era l’assassino. Il cadavere di una delle tre donne, in particolare, era mutilato, fatto a pezzi come quello della povera Maria Denisa Paun, la escort romena di 30 anni, scomparsa dal residence Ferrucci la notte fra il 15 e 16 maggio scorsi e ritrovata cadavere dopo una ventina di giorni. Per quell’efferato omicidio è stato arrestato Vasile Frumuzache, romeno di 24 anni, residente a Monsummano, padre di due figli e guardia giurata, che ha confessato l’omicidio di Denisa ma anche quello di Ana Maria Andrei, escort romena pure lei, scomparsa da Montecatini a fine luglio 2024 e i cui resti sono stati trovati vicino a un casolare abbandonato sulla collina delle Panteraie a Montecatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I sospetti sul killer delle escort. Indagini su altri tre casi irrisolti, a Prato chiesto il processo

