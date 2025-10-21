I risultati della serie C1 e C2
In serie C1 la Chemiba torna a vincere e lo fa dopo una settimana di cambiamenti: in panchina via Michele Ristè (lunedì scorso l’esonero dell’allenatore), dentro, momentaneamente, il direttore sportivo Maurizio Buratti. A Castelbellino termina 0-3 per il Cerreto d’Esi (autogol, Da Silva e Cinconze). Un fine settimana da tre anche per il Chiaravalle che torna a vincere in casa (2-1 al Lucrezia, doppietta di Di Placido). Ancora un successo (il secondo di fila) per il Pietralacroce vincente sul Fabriano (1-2, Guido Campofredano e Frezzotti). Risultati 4°g. Fortuna Fano- ACSS Mondolfo 1-0, Campiglione- Monturano 10-7, Tre Torri-Samb 1-4, Bayer Cappuccini- Montelupone 2-8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
