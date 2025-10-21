I Rangers nominano Rohl come nuovo allenatore

2025-10-20 17:44:00 Giorni caldissimi in redazione! I Rangers hanno nominato l’ex allenatore dello Sheffield Wednesday Danny Rohl come nuovo allenatore. Il 36enne originariamente si era escluso dalla corsa per diventare il successore di Russell Martin la scorsa settimana, quando Kevin Muscat sembrava essere il favorito, ma ora ha firmato un contratto di due anni e mezzo con Ibrox. Ha dichiarato al sito web del club: “È un enorme privilegio assumere il ruolo di capo allenatore in un club così incredibile, riconosciuto in tutto il mondo. Benvenuto nei Rangers, Danny Röhl. — Rangers Football Club (@RangersFC) 20 ottobre 2025 “So che è stato un inizio di stagione difficile, ma c’è ancora tanto da giocarsi in quattro competizioni e io e il mio staff daremo il massimo per premiare i tifosi e la società”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com