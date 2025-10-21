I ragazzi non entrano in classe per colpa dei topi
A Monza gli studenti del Mosè Bianchi sono scesi in piazza. La protesa, scoppiata oggi 21 ottobre, è nata dal fatto che all’interno dell’istituto sarebbero stai trovati diversi topi.La replica della presideLa redazione di MonzaToday ha contattato la preside dell’istituto, Annalisa Silvestri: “Ci. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
