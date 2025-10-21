I ragazzi di PizzAut volano a Parigi per sostenere la candidatura della cucina italiana a Patrimonio dell' Unesco

La brigata di PizzAut è volata a Parigi con il fondatore, Nico Acampora, per sostenere la candidatura della cucina italiana a Patrimonio dell'Unesco. Matteo, Andrea, Lorenzo e Letizia cucineranno e serviranno la pizza in occasione del Work inclusion: talents and skills in italian cuisine, in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it