I ragazzi di PizzAut volano a Parigi per sostenere la candidatura della cucina italiana a Patrimonio dell' Unesco
La brigata di PizzAut è volata a Parigi con il fondatore, Nico Acampora, per sostenere la candidatura della cucina italiana a Patrimonio dell'Unesco. Matteo, Andrea, Lorenzo e Letizia cucineranno e serviranno la pizza in occasione del Work inclusion: talents and skills in italian cuisine, in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondisci con queste news
PizzAut nutriamo l'inclusione PizzAut a #Parigi per sostenere la candidatura della #CucinaItaliana a #patrimoniounesco. "Martedì 21 ottobre i ragazzi di #PizzAut e #NicoAcampora saranno a Parigi e cucineranno la #pizza più buona della galassia conosciuta - facebook.com Vai su Facebook
I ragazzi di PizzAut volano a Parigi per sostenere la candidatura della cucina italiana a Patrimonio dell'Unesco - La brigata di PizzAut è volata a Parigi con il fondatore, Nico Acampora, per sostenere la candidatura della cucina italiana a Patrimonio dell'Unesco. Lo riporta milanotoday.it
La brigata di PizzAut vola a Parigi: “Il nostro messaggio di inclusione” - Cassina de’ Pecchi (Milano): la cucina italiana patrimonio dell’umanità, i ragazzi di Nico Acampora sponsor del sogno all’Unesco ... Come scrive msn.com