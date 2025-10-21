I pronostici di martedì 21 ottobre | Champions League e Championship

Ilveggente.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I pronostici di martedì 21 ottobre, inizia la terza giornata della League Phase di Champions League, in campo Napoli e Inter La terza giornata della League Phase di Champions League vede tra le protagoniste italiane il Napoli e l’ Inter, alle prese con due trasferte. La squadra di Conte deve subito cancellare il ko contro il Torino in Olanda, ospite del PSV. Morale decisamente più alto per la truppa di Chivu che dopo avere sbancato l’Olimpico va in Belgio in casa dell’Union SG preso a pallate nella precedente giornata dal Newcastle. (LaPresse) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

i pronostici di marted236 21 ottobre champions league e championship

© Ilveggente.it - I pronostici di martedì 21 ottobre: Champions League e Championship

Argomenti simili trattati di recente

pronostici marted236 21 ottobreI pronostici di martedì 21 ottobre: Champions League e Championship - I pronostici di martedì 21 ottobre, inizia la terza giornata della League Phase di Champions League, in campo Napoli e Inter ... ilveggente.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pronostici Marted236 21 Ottobre