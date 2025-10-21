I pronostici di martedì 21 ottobre | Champions League e Championship
I pronostici di martedì 21 ottobre, inizia la terza giornata della League Phase di Champions League, in campo Napoli e Inter La terza giornata della League Phase di Champions League vede tra le protagoniste italiane il Napoli e l’ Inter, alle prese con due trasferte. La squadra di Conte deve subito cancellare il ko contro il Torino in Olanda, ospite del PSV. Morale decisamente più alto per la truppa di Chivu che dopo avere sbancato l’Olimpico va in Belgio in casa dell’Union SG preso a pallate nella precedente giornata dal Newcastle. (LaPresse) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Argomenti simili trattati di recente
Serie di pronostici per tre eventi importanti nel corso di questa settimana. Si comincia martedì con lo scontro tra il roster di NXT e quello della TNA Wrestling. Si proseue poi sabato con tappa australiana per la WWE attraverso Crown Jewel. Si chiude domenica - facebook.com Vai su Facebook
I pronostici di martedì 21 ottobre: Champions League e Championship - I pronostici di martedì 21 ottobre, inizia la terza giornata della League Phase di Champions League, in campo Napoli e Inter ... ilveggente.it scrive