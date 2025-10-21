I prodotti beauty preferiti da Taylor Swift rivelati dal trailer della sua docuserie

Volete sapere quali sono i cosmetici irrinunciabili per Taylor Swift? Aguzzate la vista, perché nel trailer firmato Disney+ si vedono i 5 prodotti di bellezza della popstar a portata di mano accanto alla vasca da bagno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - I prodotti beauty preferiti da Taylor Swift rivelati dal trailer della sua docuserie

