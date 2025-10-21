I Play Rocky primo sguardo | Ippolito corre sulle orme di Stallone

Una corsa sulla sabbia, il respiro corto e l’ombra di un sogno che torna: la prima immagine ufficiale di I Play Rocky mette in scena un giovane volto capace di evocare, in un attimo, l’energia di Sylvester Stallone. È Anthony Ippolito, e lo scatto diffuso da Amazon MGM Studios riaccende una storia di tenacia che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

