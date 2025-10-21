I Play Rocky | prima immagine di Anthony Ippolito nel ruolo di Sylvester Stallone

Un’immagine tratta da I Play Rocky rivela per la prima volta ufficialmente l’incredibile attore che interpreta Sylvester Stallone in una scena iconica. Diretto da Peter Farrelly ( Green Book ), il film di prossima uscita racconta la tumultuosa realizzazione del classico film del 1976, Rocky, con Anthony Ippolito nel ruolo del giovane Stallone. L’immagine ( la si può vedere qui ) mostra Stallone, interpretato da Ippolito, che corre sulla spiaggia con il suo cane Butkus, il bull mastiff di Stallone che ha recitato in Rocky. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

