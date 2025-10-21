Le riprese del film biografico “ I Play Rocky ” sono ufficialmente partite, ed Amazon MGM Studios ha anche diffuso la prima immagine ufficiale. Annunciato per la prima volta nel maggio del 2024, con Peter Farrelly in cabina di regia, il film biografico I Play Rocky è finalmente entrato in produzione. La conferma è arrivata nella giornata di ieri attraverso il primo scatto dalla rete, con l’attore Anthony Ippolito nei panni di un giovanissimo Sylvester Stallone. L’immagine pubblicata oggi mostra Ippolito con indosso l’abbigliamento vintage di Rocky Balboa – tuta grigia, la maglia termica, le Chuck Taylor nere – mentre corre sulla spiaggia con un sosia di Butkus. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - I Play Rocky | Anthony Ippolito nel primo scatto dal set