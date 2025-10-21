I Play Rocky | Anthony Ippolito è identico a Sylvester Stallone nella prima foto ufficiale

Il giovane attore, che ha da poco compiuto 25 anni, ha quasi la stessa età di Stallone quando iniziò a girare il primo leggendario film della saga che in seguito gli aprì le porte del successo Dopo la comparsa delle prime foto dal set, gli Amazon MGM Studios hanno deciso di diffondere ufficialmente in rete la prima foto di I Play Rocky, in cui vediamo il giovane Anthony Ippolito praticamente identico a Sylvester Stallone mentre gira una celebre scena del film del 1976. Ippolito è divenuto celebre soprattutto per aver interpretato un altro iconico attore italo-americano degli anni '70, Al Pacino, ritratto nella serie limitata di Paramount+ The Offer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

i play rocky anthony ippolito 232 identico a sylvester stallone nella prima foto ufficiale

© Movieplayer.it - I Play Rocky: Anthony Ippolito è identico a Sylvester Stallone nella prima foto ufficiale

