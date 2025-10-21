I Neoborbonici ai ladri del Louvre | Restituiteci parte del bottino come risarcimento

"Gentili ladri, se è vero che le spoliazioni napoleoniche rappresentarono 'il più grande spostamento di opere d'arte della storia' e se è vero che, secondo un decreto della famosa Repubblica Napoletana (3 febbraio 1799), 'appartenevano alla repubblica francese tutti i beni del Re di Napoli, il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it