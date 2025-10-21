I Moai dell’Isola di Pasqua camminavano davvero | la scienza conferma l’antico mistero

Nel cuore dell’Oceano Pacifico meridionale, a oltre tremila chilometri dalla costa cilena, emerge dalle acque un puntino di terra vulcanica che da secoli custodisce uno dei più affascinanti misteri dell’archeologia: l’Isola di Pasqua, conosciuta dai suoi abitanti come Rapa Nui. Qui, quasi mille statue monumentali in pietra – i Moai – si ergono silenziose, con i loro volti enigmatici rivolti verso l’interno dell’isola, come antichi guardiani immobili nel tempo. Per generazioni, archeologi e ricercatori si sono interrogati su un quesito apparentemente insolubile: come ha fatto una popolazione isolata, priva di ruote, animali da traino o tecnologie avanzate, a spostare colossi di pietra alti fino a dieci metri e pesanti decine di tonnellate attraverso terreni accidentati? La risposta, oggi confermata dalla scienza moderna, è tanto sorprendente quanto poetica: le statue camminavano. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - I Moai dell’Isola di Pasqua camminavano davvero: la scienza conferma l’antico mistero

