I Lions Club della Valdichiana aretina per la prevenzione oncologica
I Lions Club della Valdichiana aretina (Lions Club Cortona Corito Clanis, Cortona Valdichiana Host, Lucignano Val d’Esse) hanno donato un assegno di 600 euro al Distretto 108 in favore del progetto Ispro, dedicato alla prevenzione oncologica in Toscana. L’importante contributo è stato consegnato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
VIVA SOFIA, Lions Club Matelica, 16 ottobre 2025 Il Lions Club Matelica promuove la cultura delle manovre salvavita. Giovedì 16 ottobre infatti, il club lions matelicese ha promosso il Service di rilevanza multidistrettuale “Viva Sofia: due mani per la vita”, dedic - facebook.com Vai su Facebook
Il Lions Club Lucera fa incontrare aziende e clienti con la mirabile "mediazione" di Alfredo Cipriani. Di Alessia Paragone. - X Vai su X
Lions in Piazza: domenica 15 giugno al Valdichiana Village di Foiano della Chiana prevenzione gratuita per tutti grazie ai Lions Club - Arezzo, 13 giugno 2025 – Lions in Piazza: domenica 15 giugno al Valdichiana Village di Foiano della Chiana prevenzione gratuita per tutti grazie ai Lions Club Domenica 15 giugno presso il Valdichiana ... lanazione.it scrive