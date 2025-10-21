I Lions Club della Valdichiana aretina per la prevenzione oncologica

I Lions Club della Valdichiana aretina (Lions Club Cortona Corito Clanis, Cortona Valdichiana Host, Lucignano Val d’Esse) hanno donato un assegno di 600 euro al Distretto 108 in favore del progetto Ispro, dedicato alla prevenzione oncologica in Toscana. L’importante contributo è stato consegnato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

