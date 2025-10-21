I leader europei e Zelensky | Negoziati partono dall' attuale linea di contatto Lavrov | Contrari ad un cessate il fuoco immediato

"Siamo tutti uniti nel desiderio di una pace giusta e duratura, che il popolo ucraino merita. Sosteniamo con forza la posizione del presidente Trump secondo cui i combattimenti devono cessare immediatamente e l'attuale linea di contatto deve essere il punto di partenza dei negoziati. Rimaniamo fedeli al principio secondo cui i confini internazionali non devono essere modificati con la forza". Lo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - I leader europei e Zelensky: "Negoziati partono dall'attuale linea di contatto". Lavrov: "Contrari ad un cessate il fuoco immediato"

