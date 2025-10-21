I lavori sulla Sp1 a Piano dell' Occhio c' è chi sposta le barriere e chi si lamenta per i disagi | Strada da chiudere

I semafori devono essere rimossi e la strada provinciale numero 1 va chiusa. Dopo l'ispezione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), che ha rilevato alcune criticità in prossimità del cantiere per la sistemazione e la messa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

