I lavoratori italiani di Kering sono in sciopero
Le prime quattro ore della giornata di oggi erano di sciopero nelle sedi Kering. Braccia incrociate per i dipendenti italiani del colosso del lusso, precisamente di aziende quali aziende Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Ginori 1735, Bottega Veneta, Kering Italia. Sempre martedì sono i programma i presidi a Milano e Scandicci (Firenze). Tra i principali motivi, le incomprensioni tra azienda e lavoratori. Sciopero Kering, braccia incrociate per i dipendenti italiani. Infatti, i sindacati hanno spiegato che agli incontri con l’azienda “si è registrata, con profonda delusione, una chiusura preconcetta al dialogo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altre letture consigliate
La Manovra 2026 manderà in pensione i lavoratori italiani sempre più tardi: “dal 2029 l’uscita dal lavoro per ‘vecchiaia’ passerà dagli attuali 67 anni a 67 anni e 5 mesi”. Lo avevamo scritto 10 mesi fa. E la tanto criticata Legge Monti-Fornero sarà rimpianta Vai su Facebook
Tra i lavoratori italiani il livello di malessere aumenta ancora e supera il livello di guardia. Uno su cinque è a rischio burnout. Sette su dieci chiedono che le aziende si preoccupino del loro benessere mentale - X Vai su X
Kering: sciopero dei lavoratori in Italia - Lo sciopero indetto dai sindacati per martedì 21 ottobre coinvolge i dipendenti delle controllate Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Ginori 1735 e Bottega Veneta. Si legge su it.fashionnetwork.com
I lavoratori delle sedi italiane di Kering sciopereranno contro le 'decisioni unilaterali' dell'azienda - Lo hanno dichiarato i sindacati, denunciando, a loro dire, l’indisponibilità dell’azienda a dialogare su temi come il lavo ... Scrive it.fashionnetwork.com
Sciopero nel Gruppo Kering, presidio a Scandicci - Riguarda lavoratori Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Ginori 1735, Bottega Veneta, Kering Italia ... Da nove.firenze.it