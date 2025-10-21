Le prime quattro ore della giornata di oggi erano di sciopero nelle sedi Kering. Braccia incrociate per i dipendenti italiani del colosso del lusso, precisamente di aziende quali aziende Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Ginori 1735, Bottega Veneta, Kering Italia. Sempre martedì sono i programma i presidi a Milano e Scandicci (Firenze). Tra i principali motivi, le incomprensioni tra azienda e lavoratori. Sciopero Kering, braccia incrociate per i dipendenti italiani. Infatti, i sindacati hanno spiegato che agli incontri con l’azienda “si è registrata, con profonda delusione, una chiusura preconcetta al dialogo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

I lavoratori italiani di Kering sono in sciopero