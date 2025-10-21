I giovani musicisti del Teen Festival al Festival Fiati Albano Laziale
Il weekend conclusivo dell’8a edizione del Festival Fiati Albano Laziale si apre, sabato 25 ottobre alle ore 18.30 presso il Polo Civico Musicale “Anna Di Baldo” in via Anfiteatro Romano n. 20, con la 4a edizione del “Teen Festival” che si conferma dunque un evento imperdibile dedicato ai giovani. 🔗 Leggi su Romatoday.it
