I gioielli rubati al Louvre valgono 88 milioni di euro La procuratrice | Impossibile venderli

La procuratrice di Parigi Laure Beccuau ha stimato in circa 88 milioni di euro il valore degli otto gioielli rubati dal Louvre. Una cifra “impressionante”, ha detto, ma non paragonabile al danno storico. I pezzi, troppo riconoscibili, sono impossibili da vendere o smontare senza essere scoperti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

