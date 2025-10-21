Non si ferma (e come potrebbe) il clamore per il clamoroso furto di gioielli al Louvre di domenica scorsa. Non solo il web è stato inondato da meme e fotomontaggi, l’ironia del pubblico si è spostata anche su Vinted, la piattaforma di shopping online in cui si vendono vestiti e accessori usati. Nelle ultime ore è un fiorire di annunci di reselling relativi a delle stupende parure di gioielli. Sì, proprio i gioielli del Tesoro di Francia trafugati dal museo più importante del mondo. Tutto è esattamente come deve essere: descrizione, prezzo, possibilità di trattare. Qualche esempio? La parure composta dalla collana di zaffiri appartenuta alla regina Maria Amalia e alla regina Ortensia, figliastra di Napoleone, viene proposta insieme all’orecchino singolo (dei due ne è stato rubato effettivamente solo uno) e alla tiara tempestata di oltre 1000 diamanti incastonati risalente all’inizio del XIX secolo al modico prezzo di 19 mila euro (un affare, visto che il valore è inestimabile). 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - I gioielli rubati al Louvre? Sono in vendita su Vinted (ovviamente è uno scherzo)