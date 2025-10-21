I genitori di Pamela Genini contro l’ex fidanzato | Non è mai stato con lei e non vuole ridarci la sua cagnolina | VIDEO

I genitori di Pamela Genini, la 29enne uccisa nella sua abitazione a Milano dal compagno Gianluca Soncin, si scagliano contro Francesco Dolci, l’ex fidanzato della modella e imprenditrice arrivando addirittura a mettere in discussione la relazione tra i due. La mamma della giovane, infatti, ha chiesto di riavere indietro il cagnolino della figlia, un Chiuaua, che oggi vive con l’uomo. “Il fantomatico ex compagno di Pamela, sempre negato dalla stessa, è arrivato al punto di non restituirci più Bianca, nemmeno con l’intervento delle forze dell’ordine” è il messaggio dei genitori di Pamela, letto in diretta dall’inviata di Dentro la Notizia, il programma pomeridiano di Canale 5. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - I genitori di Pamela Genini contro l’ex fidanzato: “Non è mai stato con lei e non vuole ridarci la sua cagnolina” | VIDEO

