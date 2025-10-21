I genitori di Pamela Genini contro Francesco Dolci | Il fantomatico ex non ci restituisce il cane Bianca

I genitori di Pamela Genini contro l’ex Francesco Dolci, che avrebbe rifiutato di restituire il cagnolino della vittima: il dubbio sulla relazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - I genitori di Pamela Genini contro Francesco Dolci: "Il fantomatico ex non ci restituisce il cane Bianca"

Pamela Genini, la madre contro l'ex fidanzato: «Non sono mai stati insieme, deve ridarci il suo cane, è malato» - I genitori di Pamela Genini hanno lanciato un appello per riavere indietro la cagnolina della ragazza, uccisa a coltellate dal suo compagno Gianluca Soncin la sera del 14 ottobre. Segnala ilmessaggero.it

Le accuse dei genitori della 29enne uccisa a coltellate dal suo compagno - I genitori di Pamela Genini, la 29enne uccisa nella sua abitazione a Milano dal compagno Gianluca Soncin, si scagliano contro Francesco Dolci, l’ex fidanzato della modella e imprenditrice arrivando ad ... Da tpi.it

«Francesco non è mai stato con lei e non vuole ridarci la sua cagnolina»: i genitori di Pamela Genini contro l’ex fidanzato – Il video - I genitori di Pamela Genini accusano Francesco Dolci di non curare la cagnolina. Come scrive msn.com