I genitori di Laura Dahlmeier contro la sua volontà | missione per recuperarla ma il corpo è sparito

L'ex campionessa tedesca di biathlon Laura Dahlmeier, morta tragicamente a quasi 6000 metri di altezza la scorsa estate sul Laila Peak in Pakistan, aveva espresso il desiderio in vita di non essere recuperata in caso di fine sulle amate montagne. La famiglia inizialmente aveva rispettato la sua volontà, poi ci ha ripensato, organizzando una missione per riportarne a casa le spoglie: ma il corpo di Laura è sparito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

