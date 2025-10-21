i figli di maradona siglano accordo con electa global per il marchio del pibe de oro ansa

I cinque eredi di Diego Armando Maradona, scomparso nel 2020, hanno firmato un accordo con l’imprenditore svedese-iraniano Ash Pournouri e la sua azienda ‘Electa Global’ per la gestione del marchio Maradona. Maradona sarà un marchio: i dettagli. Ecco cosa scrive l’ Ansa: “STOCCOLMA, 21 OTT – I cinque eredi di Diego Armando Maradona, scomparso nel 2020, hanno firmato un accordo con l’imprenditore svedese-iraniano Ash Pournouri e la sua azienda ‘Electa Global’ per la commercializzazione di prodotti con il marchio Maradona. L’azienda ha dichiarato in un comunicato che, in base all’accordo a lungo termine, Electa gestirà tutti gli aspetti della progettazione, produzione, marketing e vendita al dettaglio, in stretto coordinamento con la famiglia”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

