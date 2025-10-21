I figli di Maradona siglano accordo con Electa Global per il marchio del Pibe de Oro Ansa
I cinque eredi di Diego Armando Maradona, scomparso nel 2020, hanno firmato un accordo con l’imprenditore svedese-iraniano Ash Pournouri e la sua azienda ‘Electa Global’ per la gestione del marchio Maradona. Maradona sarà un marchio: i dettagli. Ecco cosa scrive l’ Ansa: “STOCCOLMA, 21 OTT – I cinque eredi di Diego Armando Maradona, scomparso nel 2020, hanno firmato un accordo con l’imprenditore svedese-iraniano Ash Pournouri e la sua azienda ‘Electa Global’ per la commercializzazione di prodotti con il marchio Maradona. L’azienda ha dichiarato in un comunicato che, in base all’accordo a lungo termine, Electa gestirà tutti gli aspetti della progettazione, produzione, marketing e vendita al dettaglio, in stretto coordinamento con la famiglia”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Abbiamo avuto problemi, ma combatterò per lei e per i miei figli fino all’ultimo giorno della mia vita”. Diego Maradona Jr. ha rotto il silenzio sul rapporto con la moglie Nunzia Pennino: https://fanpa.ge/TsgN4 Vai su Facebook
Nasce il “marchio Maradona” ufficiale: accordo tra eredi e un'azienda svedese - I cinque eredi di Diego Armando Maradona, scomparso nel 2020, hanno firmato un accordo con l'imprenditore svedese- Secondo msn.com
Murdoch, raggiunto l'accordo in famiglia per la successione. Il figlio Lachlan e la lotta (anche politica) - I figli di Rupert Murdoch hanno raggiunto un accordo nella controversia legale sul controllo delle società del magnate dei media. Si legge su affaritaliani.it
Impero Murdoch, accordo sulla successione: al comando il figlio Lachlan - La famiglia Murdoch raggiunge un accordo sulla successione alla guida dell’impero del tycoon australiano. Da ilsole24ore.com