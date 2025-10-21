I familiari del mio amico morto suicida hanno pianto per un necrologio scritto con ChatGPT Non ci potevo credere | lo sfogo di un utente su Reddit

Durante un funerale organizzato per un uomo morto per suicidio, un amico del defunto ha riconosciuto che l’elogio funebre e una canzone “scritta a mano” erano stati creati con l’intelligenza artificiale. L’episodio, raccontato su Reddit dall’utente uAtsird, ha sollevato un dibattito online sull’uso dell’IA in contesti intimi e commemorativi. “ Il necrologio è stato pubblicato insieme a una canzone sulla sua vita, ma era ovviamente scritta da ChatGPT – ha scritto l’utente – Tutti in famiglia erano commossi, ma io ho riconosciuto subito il linguaggio e il ritmo dell’IA. Ho deciso di non dire nulla per rispetto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

