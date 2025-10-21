I dazi ci costano 16,5 miliardi ma Meloni insegue ancora Trump

Da una parte ci sono i dati, che mostrano ancora una volta quanto costi alle imprese italiane essersi piegati ai dazi di Donald Trump. Dall’altra c’è un video secondo cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, starebbe cercando di trattare direttamente con il presidente degli Stati Uniti proprio sulle tariffe. Una posizione smentita da Palazzo Chigi, ma che dimostra come pure negli Usa l’impressione è che il governo italiano punti a scavalcare l’Ue e inseguire, ancora una volta, Trump. Nonostante, secondo le stime del Centro studi di Confindustria, le tariffe imposte dall’inquilino della Casa Bianca costino alle imprese 16,5 miliardi di minor export. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

