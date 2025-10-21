I cortili del cuore – Nuova edizione per un manga dallo stile senza tempo
Una delle opere più amate della sensei Ai Yazawa torna in edizione omnibus. Parliamo de I cortili del cuore che Planet Manga riporta in questa Complete 30th Anniversary Edition, a celebrazione dei 30 anni della storia della frizzante Mikako Koda e del suo desiderio di realizzare i suoi sogni e trovare l’amore. Parliamone insieme in questa recensione. La storia de I cortili del cuore. La giovane Mikako Koda frequenta l’istituto d’arte Yazawa e segue il sogno di diventare una stilista. La sua vita è frenetica e particolare: un padre non pervenuto e una madre che disegna manga shojo e sa badare poco a se stessa. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Scopri altri approfondimenti
Dal cuore del Cilento, una nuova generazione in movimento «Volevamo far rinascere i nostri cortili, riportare l’atmosfera degli anni ’80 e ’90, quando stare insieme era naturale.» Così racconta Raffaele De Marco, 23 anni, presidente del Laboratorio Monte - facebook.com Vai su Facebook
Nuova vita per gli abeti natalizi dei commercianti "Saranno piantati nei cortili delle nostre scuole" - Verranno ripiantati i 60 abeti che erano stati acquistati dai commercianti per abbellire corso Cairoli, corso Cavour e corso della Repubblica durante il periodo natalizio. Come scrive ilrestodelcarlino.it