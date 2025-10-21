I concorrenti del GF accusati di non esporsi Ascanio Pacelli li attacca | Siete agnellini avete paura

I concorrenti di questa edizione del Grande Fratello sono stati accusati di non "sporcarsi le mani" e di preferire mantenere un profilo basso piuttosto che dire con sincerità cosa pensano uno dell'altro. Il loro comportamento non è passato inosservato, sui social e in studio, dove Ascanio ha commentato: "Siete agnellini, avete paura di esporvi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

