I colori dell' autunno protagonisti a Bagno di Romagna | è tempo di Festival del Fall Foliage

Dal 24 al 26 ottobre a Bagno di Romagna torna il Fall Faliage, la festa dei colori dell’autunno che ogni anno propone un fine settimana ricco di escursioni, incontri e intrattenimento. A guidare il tema di questa nuova edizione è “La Festa degli Alberi”. Le iniziative sono tutte gratuite, per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Arredare la casa, tre tendenze d'autunno per rinnovarla. Bouclè, tondo e colori ispirati alla terra #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Zucca mania: in attesa di Halloween, in autunno è boom di zucche per l’arredamento casa - Non solo simbolo di Halloween, ma elemento versatile per l’arredo domestico, capace di coniugare estetica e atmosfera stag ... Secondo msn.com

I colori dell’autunno 2025 di tendenza per arredare la tua casa - L’aria frizzante di settembre e le foglie che cambiano colore ci ricordano che l’autunno è alle porte. Da dilei.it

I colori dell'autunno 2025 entrano in casa, le sfumature che fanno tendenza - l’autunno porta con sé una palette ricca e avvolgente, capace di trasformare ogni ambiente domestico in un rifugio di calore e accoglienza. Da tgcom24.mediaset.it