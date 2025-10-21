I cimiteri di Milano resteranno aperti più a lungo nei prossimi giorni
Resteranno aperti più a lungo i cimiteri di Milano. Fino a domenica 2 novembre è prevista l’apertura straordinaria dei cimiteri cittadini dalle ore 8 alle ore 17.30, con la chiusura dei cancelli prevista alle ore 18 (ad eccezione di Muggiano e del Sacrario dei Caduti). Per agevolare il grande. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Comune di Milano added a new photo. - Comune di Milano - facebook.com Vai su Facebook
Tombe dei bambini mai nati rimosse al cimitero di Brescia, assolte le due funzionarie del Comune https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/26/news/tombe_bambini_mai_nati_cimitero_brescia_assolte_funzionarie-424872808/?ref=twhl… - X Vai su X
MILANO. COMMEMORAZIONE DEFUNTI: CIMITERI APERTI TUTTI I GIORNI FINO A DOMENICA 2 NOVEMBRE DALLE 8 ALLE 18 - com) Milano, 21 ottobre 2025 – Fino a domenica 2 novembre è prevista l’apertura straordinaria dei cimiteri cittadini – ad eccezione di Muggiano e del Sacrario dei Caduti – dalle ore 8 ... Segnala mi-lorenteggio.com