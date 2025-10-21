I cimiteri di Milano resteranno aperti più a lungo nei prossimi giorni

Resteranno aperti più a lungo i cimiteri di Milano. Fino a domenica 2 novembre è prevista l'apertura straordinaria dei cimiteri cittadini dalle ore 8 alle ore 17.30, con la chiusura dei cancelli prevista alle ore 18 (ad eccezione di Muggiano e del Sacrario dei Caduti). Per agevolare il grande.

