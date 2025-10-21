I capolavori del cinema muto sonorizzati da Ludovico Bellucci in concerto
La stagione concertistica di Santa Pelagia prosegue all’insegna del dialogo tra la musica e gli altri linguaggi artistici, confrontandosi in questa occasione con la Settima arte grazie a Ludovico Bellucci. La rassegna Intrecci musicali presenta, il 22 ottobre, alle ore 21, la “Musica del Mito”, un evento in cui le prime pellicole dell’epoca mitica del . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
