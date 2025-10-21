I 70 anni di Italia Nostra | Saremo più social c’è ancora tanta bellezza da salvare

Repubblica.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervista al presidente Edoardo Croci che ripercorre le battaglie che hanno salvato per esempio il Porto vecchio di Trieste, oppure rigenerato le Mura di Ferrara o ancora creato il Boscoincittà di Milano. 🔗 Leggi su Repubblica.it

