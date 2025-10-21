I 5 lavori che nessuno vuole più fare in Canton Ticino | ora li fanno quasi solo gli italiani
In Canton Ticino cresce l’allarme per la carenza di manodopera nei mestieri manuali. Professioni come quella del piastrellista, del muratore o del pittore non attraggono più i giovani ticinesi o svizzeri e vengono oggi svolte quasi esclusivamente da lavoratori italiani frontalieri.Le professioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche questi approfondimenti
VA E RICOSTRUISCI LA MIA CHIESA Iniziati i lavori di manutenzione e ristrutturazione della nostra Chiesa Chi vuole offrire una goccia di pittura o vuole collaborare per i lavori rivolgersi a Padre Gianni? Vai su Facebook