Netflix continua la sua inarrestabile evoluzione, aggiornando il catalogo mese dopo mese con una varietà di contenuti che spazia dal thriller al romanticismo, dal documentario ai grandi classici del cinema. Ottobre non è solo il mese più inquietante dell’anno: è anche un periodo in cui la piattaforma di streaming arricchisce la sua libreria con titoli capaci di soddisfare ogni tipo di spettatore e ogni stato d’animo. Questa capacità di adattarsi a gusti diversi è ciò che mantiene Netflix al vertice del settore, offrendo ogni giorno qualcosa di nuovo da esplorare. Il problema, se così si può chiamare, è che non tutto ciò che approda sulla piattaforma vale davvero la pena. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - I 4 film su Netflix che devi vedere questa settimana: dal thriller con Keira Knightley al capolavoro di Scorsese