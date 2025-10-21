I 38 licenziamenti alla Deligusti azienda e sindacati | fumata nera

Melegnano (Milano) –  La protesta dei dipendenti della Deligusti di Melegnano si è spostata ieri sotto la sede di Assolombarda, a Milano. Qui, mentre era in corso un incontro fra i sindacati e i dirigenti della società, i lavoratori hanno espresso tutta la loro rabbia per i 38 licenziamenti annunciati dall’azienda, che entro fine anno trasferirà la produzione in Spagna, lasciando a casa gran parte dei 45 dipendenti della sede di Melegnano. Slogan, cartelli e bandiere hanno scandito la protesta. Specializzata nel confezionamento di pesce marinato, la Deligusti è stata acquisita alcuni anni fa da una multinazionale spagnola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

