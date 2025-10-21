I 125 anni di calcio e di Università iniziativa allo Steri | Due storie un patrimonio di Palermo
Giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 9:00, alla Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61), si terrà l’evento “125 anni di calcio e di Università: due storie, un patrimonio di Palermo”, promosso dall’Università degli Studi di Palermo e dal Comitato Sportivo di Ateneo, in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
