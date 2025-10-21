I 100 anni dell’Università ebraica di Gerusalemme

Voluta da Einstein, apertamente sostenuta da Freud, sognata da Chaim Nachman Bialik e Ahad Ha’am, l’Università ebraica di Gerusalemme compie cento anni. Li porta bene. E’ stata fedele ai sogni che l’hanno ispirata: diventare un centro di ricerca scientifica di alto livello e di irradiazione culturale che connettesse il passato più antico della storia ebraica e di un futuro possibile di convivenza fra popoli e culture diverse. La sfida più difficile è stata vinta. L’Università ebraica è un grande laboratorio di convivenza a cui ispirarsi ed è nel panorama scientifico internazionale una università altamente qualificata e con una grande apertura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

