Hyundai Ioniq 6 l' elettrica adatta ai lunghi viaggi

Può esistere un'auto elettrica adatta ai lughi viaggi? Soprattutto, si può velocizzare a tal punto la ricarica da poterla misurare nel tempo di un caffè? Hyundai Ioniq 6 appartiene alla famiglia di vetture a emissioni zero che Hyundai si è data come riferimento, ha uno stile aerodinamico con ogni minimo particolare pensato per l'efficienza. Ha comfort e poi accetta la sfida con una tecnologia pensata realmente per le lunghe distanze. Il sistema a 800 volt della piattaforma E-Gmp permette di ricaricare fino a una potenza di 350 kW. Significa aggiungere fino a 350 km di autonomia in soli 15 minuti presso una stazione ultraveloce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

